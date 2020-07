‘സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്’; പോര് മുറുകുന്നു

ന്യൂഡൽഹി / ജയ്പുർ ∙ ഒരു നീക്കുപോക്കിനും തയാറല്ലെന്നും സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നതിന്റെ തെളിവുണ്ടെന്നും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ആവർ‌ത്തിക്കുന്നതിനിടെ വിമത കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ ടേപ്പ് പുറത്തുവന്നു.



എട്ടുമിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള 3 ഓഡിയോ ടേപ്പുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഈ ഓഡിയോ ടേപ്പുകളുടെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എംഎൽഎമാർക്ക് പാർട്ടി വിടുന്നതിനു ആദ്യഗഡു പണം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.



സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ 15 ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരുമെന്നും കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു. ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തുവന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസ് ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് ബിജെപി വക്താവ് മുകേഷ് പരീക്ക് രംഗത്തുവന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുടെ ആധികാരിത ഉറപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഇതിനിടെ, സച്ചിനെ പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂവെന്ന നിലപാടിൽ ഗെലോട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ അവസരം നൽകിയാൽ, 25 – 30 എംഎൽഎമാരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം സച്ചിൻ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തുമെന്നു ഗെലോട്ട് ഹൈക്കാൻഡിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.



സച്ചിൻ പക്ഷം ബിജെപിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന്റെ ശബ്ദരേഖ 6 മാസം മുൻപ് ഹൈക്കമാൻഡിനു കൈമാറിയതാണ്. സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാൻ ബിജെപി തയാറാകുമോ എന്നു സച്ചിൻ ചോദിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളും തന്റെ പക്കലുണ്ടന്നു ഗെലോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

