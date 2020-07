ഒരു പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ വിൽക്കുന്നു, ചിലർ വാങ്ങുന്നു; കോൺഗ്രസ് വെന്റിലേറ്ററിൽ: എഎപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്താൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി). കോൺഗ്രസ് വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനു പകരം ‘വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം’ കളിക്കുകയാണു ചില പാർട്ടികളെന്നും എഎപി ആരോപിച്ചു.

‘കോൺഗ്രസിന് ഇനി ഭാവിയില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും നൽകാനുമില്ല. പുതുരക്തവും ഊർജവുമുള്ള തന്റെ പാർട്ടിക്കു ബദലാകാൻ സാധിക്കും. ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മറിച്ചാണു സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി അവരുടെ എംഎൽഎമാരെ വിൽക്കുന്നു, മറ്റൊരു പാർട്ടി വാങ്ങുന്നു. രാജസ്ഥാനിലുൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ നാടകം ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്.’– എഎപി വക്താവ് രാഘവ് ഛദ്ദ പറഞ്ഞു.



125 വർഷമായ കോൺഗ്രസ് പഴയതായി, തകർന്നിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് വെന്റിലേറ്ററിലാണിപ്പോൾ. മരണത്തിൽനിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്ലാസ്മ തെറപ്പിക്കോ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനിനോ റെംഡിസിവിറിനോ സാധിക്കില്ലെന്നും രാഘവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ‘ഡൽഹി ഭരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എഎപിയുടെ കേ‌ജ്‌രിവാളിനു വേണ്ടിയാണു വോട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കിട്ടുക ബിജെപിയുടെ അമിത് ഷായെയാണ്. കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഇരട്ട ഓഫർ നൽകാനാവില്ല’– ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അനിൽ ചൗധരി തിരിച്ചടിച്ചു.



आज हम सब मानव इतिहास के सबसे बड़ी कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे समय में जब सभी पार्टियों को मिलकर इस संकट से लड़ना चाहिए।



