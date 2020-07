കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ യുഎസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്: വൈറ്റ് ഹൗസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് രോഗനിർണയ പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തു യുഎസ് ഒന്നാമതാണെന്നും ഇന്ത്യയാണു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ്. യുഎസ് ഇതുവരെ 4.2 കോടി പരിശോധനകൾ നടത്തി; ഇന്ത്യ 1.2 കോടിയും. യുഎസിൽ 3.5 ദശലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കു അസുഖം പോസിറ്റീവായി; 1.38 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു.

പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ യുഎസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മുമ്പിലാണെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെയ്‌ലെ മക്നാനി പറഞ്ഞു. വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലും ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നിലാണ്. ഇതു അസാധാരണവും ചരിത്രപരവുമായ നടപടിയാണ്. മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികൾ വന്നപ്പോൾ ഒബാമ – ബൈഡൻ സർക്കാര്‍ ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങൾ പരിശോധനകൾ നിർത്തിവച്ചില്ല. അവരുടേതു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്– മക്നാനി വിശദീകരിച്ചു.



ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 34,956 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 10,03,832 ആയി. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 687 പേർ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 25,602 ആയി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ 6,35,757 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ 3,42,473 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്.



