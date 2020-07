ഓഗസ്റ്റ് പത്തോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 20 ലക്ഷമാകും: മുന്നറിയിപ്പുമായി രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപന തോത് ഇതേ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓഗസറ്റ് പത്താകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 20 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷം കടന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.

മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൃത്യവും ദൃഢവുമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 34,956 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 10,03,832 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 687 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 25,602 ആയി. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ 6,35,757 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ 3,42,473 പേർ ചികിത്സയിലാണ്.



ഇതുപോലെയാണു കേസുകൾ കൂടുന്നതെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 35 ലക്ഷമാകുമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവുമായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ (ഐഐഎസ്‌സി) പഠന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ 10.71 ലക്ഷത്തോളം ആക്ടീവ് കേസുകളുണ്ടാകുമെന്നും നിലവിലെ ട്രെൻഡ് വിലയിരുത്തിയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



