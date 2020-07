സ്വിസ് ബാങ്കിലെ 196 കോടിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നികുതി അടയ്ക്കണം; നിർണായക ഉത്തരവ്

മുംബൈ∙ പ്രതിവര്‍ഷം 1.70 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വാര്‍ഷിക വരുമാനമേ ഉള്ളൂവെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയ വ്യക്തി സ്വിസ് ബാങ്കിലെ 196 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഇന്ത്യയില്‍ നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ണായക ഉത്തരവ്. മുംബൈ ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലാണ് (ഐടിഎടി) സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജനീവയിലെ എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേണു ടി. തരണി എന്നയാള്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലാണ് ഐടിഎടി തള്ളിയത്.



ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിവര്‍ഷ വരുമാനം വച്ച് സ്വിസ് ബാങ്കിലുള്ള നിക്ഷേപം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഹര്‍ജിക്കാരന് 15,000 വര്‍ഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അജ്ഞാതരായ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും പണം നല്‍കാന്‍ രേണു ടി. തരണി മദര്‍ തേരേസയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിയല്ലെന്നും ഐടിഎടി നിരീക്ഷിച്ചു. കേയ്മാന്‍ ദ്വീപ് മനുഷ്യസ്‌നേഹികള്‍ നിറഞ്ഞയിടമായല്ല അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ നാടാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ആകെ 65000 ആളുകള്‍ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആയിരക്കണക്കിനു കമ്പനികളുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. ഇതെല്ലാം വെറും കടലാസ് കമ്പനികളാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്വിസ് ബാങ്കുകളില്‍ അനധികൃത സമ്പാദ്യം ഒളിപ്പിച്ചവരെ കുടുക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. രേണു തരണി ഉള്‍പ്പെടെ സ്വിസ് ബാങ്കുകളില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള 50 ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരം 2019 ജൂണില്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രധാനമായും വ്യവസായികളും അവരുടെ ബെനാമികളുമാണ് ഇതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സ്വിസ് സര്‍ക്കാര്‍ അവിടുത്തെ ബാങ്കുകളില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള നൂറിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരം കൈമാറിയത് ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

2019 ജൂണില്‍ ലഭിച്ചത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍ രാംചന്ദ്, പൊല്ലൂരി രാജാമോഹന്‍ റാവു, കല്‍പേഷ് ഹര്‍ഷദ് കിനാരിവാല, കുല്‍ദീപ് സിങ് ദിന്‍ഗ്ര, ഭാസ്‌കരന്‍ നളിനി, ലളിത ബെന്‍ ചിമന്‍ഭായ് പട്ടേല്‍, സഞ്ജയ് ഡാല്‍മിയ, പങ്കജ് കുമാര്‍ സരോഗി, അനില്‍ ഭരദ്വാജ്, തരണി രേണു ടിക്കംദാസ്, മഹേഷ് ടിക്കംദാസ് തരണി, സാവനി വിനയ് കനയ്യലാല്‍, ഭാസ്‌കരന്‍ തരൂര്‍, കല്‌പേഷ്ഭായ് പട്ടേല്‍ മഹേന്ദ്രഭായ്, അജോയ് കുമാര്‍, ദിനേഷ്‌കുമാര്‍ ഹിമാത് സിംഗ, രത്തന്‍ സിങ് ചൗധരി, കത്തോടിയ രാകേഷ് കുമാര്‍ എന്നീ പേരുകളായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ എഡി, യുജി, വൈഎ, യുഎല്‍, പിഎം, പികെകെ തുടങ്ങിയ ഇനിഷ്യലുകളില്‍ മാത്രമാണ്. കൊല്‍ക്കത്ത, ഗുജറാത്ത്, ബെംഗളൂരു, ഡല്‍ഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെയും കമ്പനികളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇതിലേറെയും.

