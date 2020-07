എന്റെ പേര് ഓർത്തുവച്ചോളൂ: കൊലപാതകക്കുറ്റം ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ഗുണ്ടാനേതാവ്

ഛണ്ഡിഗഡ്∙ ‘ഈ കുറ്റകൃത്യം ഞാനും എന്റെ സഹോദരൻ ഹർവീന്ദർ സിങ്ങും ചേർന്നാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ പേര് ഓർത്തുവച്ചോളൂ...സുഖ ഗിൽ ലമ്മെ’ – പഞ്ചാബിലെ മോഗയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വസ്ത്രവ്യാപാരിയായ തെജീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ (40) കൊലപാതകക്കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് ഗുണ്ടാനേതാവ് സുഖ ഗിൽ ലമ്മെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖ്‌പ്രീത് സിങ് ഗിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച വരികളാണ് ഇത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് മോഗയിൽ ‘സൂപ്പർ ഷൈൻ’ എന്ന പേരിൽ വസ്ത്രശാല നടത്തുന്ന തെജീന്ദർ സിങ് കടയ്ക്കുള്ളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം തെജീന്ദറിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ലുധിയാന കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാനേതാവായ സുഖ ഗിൽ, തെജീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ താനും കൂട്ടാളിയായ ഹർവീന്ദർ സിങ്ങുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടത്. അടുത്തിടെ തെജീന്ദറുമായി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയും ഒത്തുതീർപ്പിനു പകരം അയാൾ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടാണു കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ‘തെജീന്ദർ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. പൊലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്.’ – സുഖ ഗിൽ കുറിച്ചു.

ഈ കുറ്റകൃത്യം താനും സഹോദരൻ ഹർവീന്ദർ സിങ്ങും ചേർന്നാണ് ചെയ്തതെന്നും തന്റെ പേര് ഓർത്തുവച്ചോളൂ എന്നും സുഖ ഗിൽ ലമ്മെ പറയുന്നു. രണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പറുകളുടെ അവസാന അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ച സുഖ ഗിൽ, ഈ രണ്ടു നമ്പറുകളും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടേതാണെന്നും ഇനി എന്ത് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിലും ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളിലൂടെ നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒളിവിലുള്ള സുഖ ഗിൽ മുൻപ് പല കേസുകളിലും പ്രതിയാണ്.

പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ അവകാശവാദം അന്വേഷിക്കാൻ ആറ് സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോഗ ഡിഎസ്പി ബർജിന്ദർ സിങ് ഭുള്ളർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണോ കുറിപ്പെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി തെജീന്ദർ സിങ്ങിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Day after Moga store owner shot, absconding gangster claims responsibility on FB, tells cops: ‘remember my name’