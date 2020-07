കവി വരവര റാവുവിനു കോവിഡ്; പരിശോധിക്കാൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും

മുംബൈ∙ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ കവി വരവര റാവുവിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളെയും നിയോഗിച്ചതായി സെന്റ് ജോർജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ്. നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. 80 വയസ്സുള്ള റാവു 2 വർഷമായി നവിമുംബൈയിലെ തലോജ ജയിലിൽ വിചാരണത്തടവിലാണ്.

കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്നു റാവുവിനെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് ചികിത്സയോടു നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാഡീപ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലചുറ്റലിനെത്തുടർന്നു മുംബൈയിലെ ജെ.ജെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. മോശം ആരോഗ്യവും കോവിഡ് സാഹചര്യവും ചൂണ്ടികാട്ടി അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നു റാവുവിന്റെ കുടുംബം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Neurologists Called to Examine 80-yr-old Poet-activist Varavara Rao Who Tested Positive for Covid-19