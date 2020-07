സ്വപ്നയെ ഐടിവകുപ്പിൽ നിയമിക്കാൻ ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടു; സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഐടി വകുപ്പിൽ നിയമിക്കാൻ ഇടപെട്ടുവെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മുൻ ഐടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന സ്വപ്നയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് റൂളുകളുടെ ലംഘനം ശിവശങ്കർ നടത്തിയതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെയാണു സസ്പെൻഷൻ. ഈ കാലയളവിൽ അലവന്‍സുകൾക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിശ്വസ്തനും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐടി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ശിവശങ്കറിനെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളുമായുള്ള വഴിവിട്ട അടുപ്പത്തിന്റെ പേരിലാണു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പോലെ ഗുരുതര വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സസ്പെൻഷനിലാകുന്നത് ആദ്യമാണ്. ബന്ധങ്ങളിൽ ശിവശങ്കർ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണ സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന സ്വപ്നയുമായി ഔദ്യോഗിക രീതിയിലല്ലാതെ അടുപ്പം പുലർത്തിയതും ഇഷ്ടക്കാരെ ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചതുമെല്ലാം വീഴ്ചകളായി കണ്ടെത്തി. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ പി.എസ്.സരിത്, സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരുമായി ശിവശങ്കറിന്റെ ബന്ധം കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ വിളിയുടെ വിശദാംശം, ഹോട്ടലുകളിലെയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു സമീപത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെയും സന്ദർശനം എന്നിവയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു.

English Summary: Suspension order issued for former IT secretary M Sivasankar IAS