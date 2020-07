ഇപ്പോൾ വേദനിച്ചു അല്ലെ?, ദൈവം എന്നൊരു മഹാശക്തി ഉണ്ട്: സ്പീക്കറോട് ടെന്നി ജോപ്പൻ

കോട്ടയം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോടു ചോദ്യങ്ങളുമായി സോളർ കേസ് പ്രതിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിഎയും ആയിരുന്ന ടെന്നി ജോപ്പൻ. സോളര്‍ കേസ് ഉണ്ടായ സമയത്തു ചാനലുകളില്‍ വന്നിരുന്നു തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അടച്ചാക്ഷേപിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? ഇപ്പോള്‍ ഒരു കേസ് അങ്ങേയ്ക്കു നേരെ വന്നപ്പോള്‍ വേദനിച്ചു അല്ലേയെന്നും സമൂഹമാധ്യത്തിലെ കുറിപ്പിൽ ജോപ്പന്‍ ചോദിച്ചു. ദൈവം എന്നൊരു മഹാശക്തി ഉണ്ടെന്നും അതിനെ ആര്‍ക്കും വിസ്മരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ജോപ്പൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ടെന്നി ജോപ്പന്റെ കുറിപ്പ്:



ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ സർ, അങ്ങയോടു ഒരു ചോദ്യം? എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങ് സോളർ കേസ് ഉണ്ടായ സമയത്തു ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നു എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചത്? ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ, അത് അങ്ങേയ്ക്കു നേരെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങേയ്ക്കു വേദനിച്ചു അല്ലെ? (അങ്ങേയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല). ഇതാണ് സർ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം. ഒരു സ്ത്രീയെ ഫോൺ ചെയ്തു എന്നത് ആയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നു പറയുന്ന കുറ്റം. അതിന്റെ പേരിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ച വേദന, ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദന ആർക്കു മാറ്റാൻ കഴിയും സർ?



ഇനി കേസിലേക്കു വരാം. അങ്ങ് ഉൾപ്പടെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്? അന്ന് എന്തു നടപടി എടുത്ത് എന്ന്. 2013 ജൂൺ 10ന് സോളർ കേസ് വരുന്നു. ജൂൺ 13ന് ഞാൻ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് എന്റെ രാജിക്കത്തു കൊടുക്കുന്നു. ജൂൺ 15നു എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. (ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടങ്കിൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പിൽ അതിന്റ കോപ്പി കിട്ടും). അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിക്കാനായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും. അങ്ങേയ്ക്ക് അറിയാമോ. അങ്ങനെ 67 ദിവസം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കാരനെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല, എന്റെ കുടുംബം അല്ലാതെ.



ഞാൻ ഈ എഴുതുന്നത് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും? കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന കേസ് ആയതു കൊണ്ട് എനിക്കു കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ. ദൈവം എന്നൊരു മഹാശക്തി ഉണ്ട്. അതിനെ ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. (ഒരുപാട് എഴുതണം എന്നുണ്ട്. എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി എല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ).



