പാഴായില്ല, ചാക്കിൽ നിറച്ചുവച്ച് ഈർപ്പമടിച്ച ആ സമ്പാദ്യം; നനഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ഇനി നിക്ഷേപം

കോട്ടായി (പാലക്കാട്)∙ ചേന്ദങ്കാട് സ്വദേശി തത്തയുടെ വർഷങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മഴ നന്നഞ്ഞ് പാഴായില്ല പകരം പൊലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണതോടെ തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പെരുംകുളങ്ങര ബ്രാഞ്ചിൽ തത്തയുടെ തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിനെ പുതുക്കിയാണു തുക നിക്ഷേപിച്ചത്. നിലവിലെ പഴയ അക്കൗണ്ടിൽ 26,000 രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതു തത്തയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അയൽവാസികളും പൊലീസും വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണു പഴയ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും രണ്ടാമതൊരു ചാക്കിൽ പണവും കണ്ടെത്തിയത്.

രണ്ടാമത്തെ ചാക്കിൽനിന്നും 46,000 രൂപ ലഭിച്ചതിൽ 6000 രൂപ നിരോധിച്ച നോട്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ചാക്കിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതിൽ 33,000 രൂപയുടെ നിരോധിച്ച നോട്ടയിരുന്നു. ഈ മാസം 11ന് ഉച്ചയ്ക്കു ചാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ച നനഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ചെന്നൈ മൈതാനത്ത് ഉണക്കുന്നതിനിടെയാണു തുക നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു സിഐ എ.സി. വിപിൻ, എസ്ഐ ആർ.രാജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരാണു തുക എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്.

വയോധിക വീട്ടുജോലിയെടുത്തും ആക്രി സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി വിറ്റു ലഭിച്ചതും ക്ഷേമ പെൻഷനായി ലഭിച്ച തുകയും ചേർന്നുള്ള സാമ്പാദ്യമാണു ചാക്കിൽ സുക്ഷിച്ചിരുന്നത്. തത്തയ്ക്കു അവകാശപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ വരാന്തയിലായിരുന്നു വയോധിക കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പണം ചാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു കാരണം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല. മൊത്തം തുക പ്രത്യേകം അവകാശിയെ കാണിക്കാതെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി.

പൊലീസ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള വീട്ടിൽ പ്രത്യേക മുറി ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താമസം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ പൊലീസും പരിസരവാസികളും പറഞ്ഞെങ്കിലും വയോധിക ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പണിയെത്തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനാണു താൽപര്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Those wet notes of old woman is now bank a deposit