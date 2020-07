ആ ഫോൺകോൾ ആരുടേത്?; തൊട്ടുപിന്നാലെ കാണാതായി, ദുരൂഹം ഗൺമാന്റെ തിരോധാനം

തിരുവനന്തപുരം∙ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ കോൺസൽ ജനറലിന്റെ ഗൺമാനായിരുന്ന ജയഘോഷിന് ഫോൺ വിളിയെത്തുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴു മണിയോടെ. കുടുംബ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജയഘോഷ് സംസാരിക്കാനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി രണ്ടു മിനിട്ടിനകം കാണാതായതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബം. തനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു ജയഘോഷ് കുടുംബത്തോടു പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ കുടുംബം ഉടനെ തുമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

പൊലീസും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. സ്വിച്ച് ഓഫായ ഫോണിന്റെ അവസാന ടവർ ലൊക്കേഷൻ കുടുംബവീടിന്റെ പരിസരമാണ്. അവസാനം വിളിച്ചതു സഹപ്രവർത്തകനെയും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി എടുക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് വീട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി. ജയഘോഷിന്റെ ഫോണിലെ കോൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

മൂന്നു വർഷത്തോളമായി ജയഘോഷ് കോൺസൽ ജനറലിന്റെ ഗൺമാനായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. കോൺസൽ ജനറൽ നാട്ടിലേക്കു പോയശേഷം അറ്റാഷേക്കായിരുന്നു ചുമതല. കോൺസൽ ജനറൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജയഘോഷ് സ്ഥിരമായി ജോലിക്കു പോകാറില്ലായിരുന്നു. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ വാർത്തകൾ വന്നശേഷം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. തന്നെയും കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരിൽ ചിലർ സ്വർണക്കടത്തുകേസിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കിയതും ജയഘോഷിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആരോടും മിണ്ടാതെ പേരൂർക്കടയിലെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ജോലിക്കു പോകാതിരുന്നാൽ സർവീസ് പിസ്റ്റൽ തിരികെ നൽകണം. ജോലിക്കു പോകാത്ത മനോവിഷമത്തിൽ കഴിയുന്ന വിവരം എആർ ക്യാംപിൽ അറിഞ്ഞതിനെത്തുർന്ന് ജയഘോഷിനെ ക്യാംപിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ‘അമ്മയെ കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും കൂട്ടി എആർ ക്യാംപിലെത്തി പിസ്റ്റൽ തിരികെ നൽകി. പിന്നീട് പൊലീസ് സംരക്ഷണയിൽ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തി. 7 മണിക്കുശേഷമാണ് ഫോൺ കോൾ വരുന്നത്. പുറത്തോട്ടിറങ്ങി രണ്ടു മിനിട്ടിനകം കാണാതായി’– സഹോദരീ ഭർത്താവ് പറയുന്നു.

മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് എആർ ക്യാംപിലേക്കു പോയിട്ടു വരുന്ന വഴിക്കു രണ്ടുപേർ ബൈക്കിൽ വന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ‘നീ എത്രനാൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരിക്കും വെളിയിലിറങ്ങ് കാണിച്ചു തരാം’ എന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. അതിനുശേഷം ജയഘോഷ് സമ്മർദത്തിലായിരുന്നെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സരിത്തും സ്വപ്നയും ജയഘോഷിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് അറ്റാഷേയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞപ്പോൾ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചത് ജയഘോഷാണ്. ജയഘോഷിനു സ്വർണക്കടത്തു സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളതിനു നിലവിൽ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.



