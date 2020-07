സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസത്തിന് നോട്ടിസ്; അവതരണാനുമതി തേടി വി.ഡി.സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വി.ഡി.സതീശൻ എംഎൽഎ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നൽകി. നിയമസഭാ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 63 അനുസരിച്ചാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

ധനകാര്യ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനു ഈമാസം 27നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം ഗുരുതരമായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചന വേണ്ടിവരും.

Englsih Summary : V D Satheeshan gives No confidence Motion against Governmant