മരണ ദിവസം നടന്ന പരിശോധനയിൽ മണ്ടേലയുടെ മകളുടെ കോവിഡ് ഫലം പോസിറ്റീവ്

ജൊഹാനസ്ബർഗ് ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ഡെന്‍മാര്‍ക്കിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ അംബാസഡറും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ട നായകൻ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെയും വിന്നി മണ്ടേലയുടെയും ഇളയ മകളുമായ സിൻഡ്സി മണ്ടേല(59)യ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണ ദിവസം സിൻഡ്സി മണ്ടേലയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസീറ്റീവായിരുന്നുവെന്നു മകൻ സോൻഡ്വ മണ്ടേല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് സിൻഡ്സിയുടെ മരണമെന്നു ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും മറ്റു ചില പരിശോധനകളുടെ ഫലം കൂടി പുറത്തുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും സോൻഡ്വ മണ്ടേല പറഞ്ഞു. 2015 മുതൽ ഡെൻമാർക്കിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അംബാസഡറായിരുന്നു മരിച്ച സിൻഡ്സി.



ആഫ്രിക്കൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നെൽസൺ മണ്ടേലയെ ജയിൽ മോചിതനാക്കാം എന്ന് 1985ൽ വെള്ളക്കാരുടെ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരായ മണ്ടേലയുടെ പ്രസ്താവന വായിച്ചത് സിൻഡ്സി ആയിരുന്നു.



വൻ ജനക്കൂട്ടം പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിൽ നടത്തിയ ആ പ്രസ്താവനാപാരായണം ലോകമെങ്ങും ടെലിവിഷനിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതോടെയാണ് സിൻഡ്സി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.



