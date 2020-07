റമ്മിൽ കുരുമുളക് ചേർത്തിളക്കി കുടിക്കണം; ‘മരുന്നുമായി’ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ

മംഗളൂരു ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പല പ്രതിവിധികളുമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്താറുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്തവയാണു പലതും. എങ്കിലും സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്കു സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറാണു പുതിയ പോംവഴിയുമായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മംഗളൂരു ഉല്ലാൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ രവിചന്ദ്ര ഗട്ടിയാണു പുതിയ ‘മരുന്ന്’ അവതരിപ്പിച്ചത്. റമ്മും മുട്ടയും കുരുമുളകും കഴിച്ചാൽ കോവിഡിൽനിന്നു മുക്തി നേടാമെന്നും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നുമാണു രവിചന്ദ്ര അവകാശപ്പെടുന്നത്. 90 മില്ലി ലീറ്റർ റമ്മിൽ ഒരു ടീ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിയ ശേഷം കുടിക്കണം. അതിനു ശേഷം രണ്ട് ഓംലറ്റും കഴിക്കണം.

ഡോക്ടർമാർ എന്താണു പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് എന്റെ മരുന്ന്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായല്ല ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്. കൊറോണ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗവും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരൻ എന്ന നിലയിലുമാണ്– രവിചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിരവധിപ്പേരാണ് രവിചന്ദ്രയുടെ വിഡിയോ കണ്ടത്. ഗോമൂത്രവും ചാണകവും കൊറോണയ്ക്കു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാർച്ചിൽ അസം ബിജെപി എംഎൽഎ സുമൻ ഹരിപ്രിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English summary: Congress councillor from Karnataka says Rum and Eggs are medicine for Covid