പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയിലൂടെ 2 രോഗമുക്തർ കൂടി; കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് മഞ്ചേരിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയിലൂടെ രണ്ടു പേർകൂടി കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന രണ്ടു പേരാണ് രോഗമുക്തരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഈ രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ നൽകാനായി കോവിഡ് മുക്തരായ 22 പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പ്ലാസ്മ ബാങ്കിൽ ഇതുവരെ അമ്പതിലധികം രോഗമുക്തർ പ്ലാസ്മ നൽകി. ഇനിയും ഇരുന്നൂറോളം പേർ പ്ലാസ്മ നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ എത്തിച്ചു നൽകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

