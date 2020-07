തിരുവനന്തപുരം∙ വിവാദമായ പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ഹൗസ് കൂപ്പേര്‍സ് കമ്പനിയെ ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി കരാറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയേക്കും. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറിന്റ കരട് സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെന്ന കാരണം നിരത്തിയാണ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. അതേസമയം കള്‍സള്‍ട്ടന്‍സി കരാര്‍ പിഡബ്ല്യുസിയെ ഏല്‍പിക്കാന്‍ ചരടുവലിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കര്‍ തന്നെയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നു.

വൈദ്യുതി നയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഡ്വൈസറായ ആശോക് ജുന്‍ജുവാല ചെയര്‍മാനായ സമിതിയിലെ കണ്‍വീനര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കര്‍ ആണ്. ഫോണിന്റേയും വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടേയും കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി കരാര്‍ പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ കൂപ്പേർസ് കമ്പനിയെ ഏല്‍പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച ശിവശങ്കര്‍ തന്നെയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റിയുടേയും കരാര്‍ പ്രൈസ് വാട്ടറിന് നല്‍കിയതെന്ന് വ്യക്തം.



അതേസമയം സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ശിവശങ്കര്‍ പുറത്താവുകയും െഎടി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്പേസ് പാര്‍ക്കിന്റ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സിയില്‍ നിന്ന് പ്രൈസ് വാട്ടറിനെ നീക്കാന്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കുകയും ചെയ്തതോടെ ഇ മൊബിലിറ്റിയില്‍ നിന്നും പ്രൈസ് വാട്ടറിനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ആലോചന. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗതാഗതവകുപ്പിന്റ ന്യായീകരണം ഇവയാണ്. ഇ മൊബിലിറ്റി റിബില്‍ഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായതിനാല്‍ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി വേണ്ട.



റിബില്‍ഡ് കേരളയുടെ കള്‍സള്‍ട്ടന്‍സിയായി കെപിഎംജി‌യെ നിയമിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന്റെ പരിധിയില്‍ ഈ മൊബിലിറ്റിയും ഉള്‍പ്പെടും. പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ കൂപ്പേർസിനു ഗതാഗത കമ്മിഷണര്‍ വര്‍ക്ക് ഒാര്‍ഡര്‍ കൊടുത്തെങ്കിലും കരാറിന്റ കരട് ഇതുവരെ കമ്പനി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഒഴിവാക്കാം. പ്രൈസ് വാട്ടറുമായി ഇതുവരെ കരാര്‍ ഒപ്പിടുകയോ പണം കൈമാറുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് ഗതാഗതവകുപ്പിന്റ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.



