593 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്, സമ്പർക്കം വഴി 364 രോഗികൾ; ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 299

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച 593 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 204 പേർ രോഗമുക്തരായി. 364 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു. 116 പേർ വിദേശത്തുനിന്നും 90 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 19 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നു രണ്ടു മര‍ണമുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് അരുൾ ദാസ്, ബാബുരാജ് എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ, ജില്ല തിരിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം 173

കൊല്ലം 53

പത്തനംതിട്ട 28

ആലപ്പുഴ 42

കോട്ടയം 16

ഇടുക്കി 28

എറണാകുളം 44

തൃശൂർ 21

പാലക്കാട് 49

മലപ്പുറം 19

കോഴിക്കോട് 26

വയനാട് 26

കണ്ണൂർ 39

കാസർകോട് 29

ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് ഭേദമായവർ, ജില്ല തിരിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം 7

പത്തനംതിട്ട 18

ആലപ്പുഴ 36

കോട്ടയം 6

ഇടുക്കി 6

എറണാകുളം 9

തൃശൂർ 11

പാലക്കാട് 25

മലപ്പുറം 26

കോഴിക്കോട് 9

വയനാട് 4

കണ്ണൂർ 38

കാസർകോട് 9.

ഇന്ന് 1053 പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 7016 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം വരാനുണ്ട്. ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ 299. കോവി‍ഡ് വ്യാപനം മൂന്നാഘട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ എത്തി. ലോക്ഡൗണിനു മുൻപ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം കുറവായിരുന്നു. ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ ജീവിതരീതി ജനങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. രോഗികൾ പതിനായിരം കടന്നു. മരണനിരക്ക് കുറവാണ്.

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വ്യാപനം 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ്. ഉറവിടം അറിയാത്തവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതൽ. നിരവധി ജില്ലകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ രൂപപ്പെട്ടു. രോഗവ്യാപനത്തിനു നാല് ഘട്ടമാണുള്ളത്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ രണ്ടു പ്രദേശം സമൂഹവ്യാപനത്തിലേക്ക് പോയി. ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയേ തീരൂ.

രോഗവ്യാപനം തടയാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പൊന്നാനി പോലുള്ളിടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. ഗുരുതരമായ രോഗമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. അല്ലാത്തവരെ പ്രഥമതല കോവിഡ് സെന്ററിലും ചികിത്സ നൽകും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാം. 50,000 കിടക്കകളോടെ ചികിത്സാകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കും. 60 ശതമാനം പേരും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരാണ്. ഇവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ മതിയാകും.

അപകട സാധ്യതയുള്ളവർക്കു തൊട്ടടുത്ത് ചികിത്സാകേന്ദ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകാം. വ്യാപനം കൂടിയാൽ ഇക്കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കും. പുറത്തുനിന്നും വരുന്നവരിൽ രോഗബാധ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത എന്ന ആശയം വ്യാപിപ്പിക്കണം. നിപ്പയും പ്രളയവും ഒരുമാസം നീണ്ടുനിന്നു. കോവിഡ് േനരിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു മാസമായി. അതിന്റെ മടുപ്പും ക്ഷീണവും പലർക്കുമുണ്ട്.

ലോകമാകെ വ്യാപിച്ച ഒരു മാഹാമാരിയെയാണ് നാം നേരിടുന്നത്. കോവിഡിനെയും നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗവ്യാപനം വർധിക്കുന്നു. ഇന്ന് 152 പേർക്കാണു സമ്പർക്കം വഴി രോഗം. നാല് പേരുടെ ഉറവിടം അറിയില്ല. സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായ പുല്ലുവിള, പൂന്തുറ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പുതിയ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

കൂടുതൽ ബോധവൽ‌കരണം നടത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗുരുതര സാഹചര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ പത്തു ദിവസത്തേക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഒരു ഇളവും ഉണ്ടാകില്ല. തീരപ്രദേശത്തെ മൂന്നു സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം. അവശ്യ സർവീസുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല.

ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ ദേശീയ പാതയിലൂടെ ഗതാഗതം അനുവദിക്കും. എന്നാൽ ഈ റോഡിൽ വാഹനം നിർത്താൻ പാടില്ല. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 5 കിലോ അരി, 1 കിലോ ധാന്യം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യും. മൊബൈൽ എടിഎം ഉറപ്പാക്കും. പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് മ‍ഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആരംഭിച്ചു.

പ്ലാസ്മ നൽകാനായി 22 പേർ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തി. 50ൽ അധികം പേർ പ്ലാസ്മ നൽകി. 200 പേർ പ്ലാസ്മ നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ എത്തിച്ചു നൽകി. കാസർകോട് അതിർത്തിയിൽ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. ഇത് കാസർകോടും രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാക്കും.

കാസർകോട് മത്സ്യ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപാരം നടത്തും. തിരുവല്ല ഹോളിസ്പിരിറ്റ് കോൺവെന്റിൽ 29 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗം. വയനാട്ടിൽ പുൽപ്പള്ളി, തിരുനെല്ലി, മുള്ളൻകൊല്ലി എന്നീ ജില്ലകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദിവാസി മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത.

ആലപ്പുഴയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വ്യാപനം കൂടുന്നു. തൃശൂരിൽ 5 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി. എറണാകുളത്ത് 44 ൽ 32 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗം. ചെല്ലാനത്ത് സ്പെഷൽ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇടുക്കിയിൽ 28ൽ പത്തും സമ്പർക്കം മൂലം. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 33 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലമാണു രോഗം വന്നത്.– മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: COVID-19: 593 new positive cases in Kerala on Saturday, 204 recover