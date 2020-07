ഭോപാൽ ∙ അടിവസ്ത്രത്തിനു നീളം കുറഞ്ഞെന്ന് ആരോപിച്ച് തയ്യൽക്കാരനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതിയുമായി നാൽപ്പത്തിയാറുകാരൻ. ഭോപാൽ സ്വദേശി കൃഷ്ണകുമാർ ദുബെയാണ് തയ്ച്ചുകിട്ടിയ അടിവസ്ത്രത്തിന് നീളം കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

അടിവസ്ത്രം തയ്ക്കാനായി രണ്ട് മീറ്റർ തുണി വാങ്ങിച്ചു നൽകിയെന്നാണു ദുബെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ തയ്ച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നീളം ഇല്ല. നീളം കൂട്ടിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തയാറായില്ല. 70 രൂപയാണ് കൂലിയായി ഈടാക്കിയത്. ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെയാണ് വസ്ത്രം തയ്ച്ചു നൽകിയതെന്നും ദുബെ പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ദുബെയ്ക്ക് ലോക്ഡൗൺ കാരണം ജോലി നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് കടം വാങ്ങിയാണ് അവശ്യസാധനങ്ങളടക്കം വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് തയ്യൽക്കാരനും വഞ്ചിച്ചതെന്നു ദുബെ പറയുന്നു. പരാതി സ്വീകരിച്ച പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.

English summary: Man complaints in police against tailor over short underwear