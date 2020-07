എല്ലാ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ എന്‍എഫ്എസ്എ ഗുണഭോക്താക്കളായ എല്ലാ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത വിതരണം രാജ്യത്തെ 20 സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. അടുത്തവർഷം മാർച്ചോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അന്തർസംസ്ഥാന റേഷൻകാർഡ് പോർട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം എന്ന രീതിയിലാണ് 2019 ആഗസ്റ്റിൽ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമായത്. 2020 ജൂൺ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 20 സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഹരിയാന, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, സിക്കിം, മിസോറം, തെലങ്കാന, കേരളം, പഞ്ചാബ്, ത്രിപുര, ബിഹാർ, ഗോവ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു നിലവിൽ സൗകര്യമുള്ളത്.



അന്തർസംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര-ഡാഷ്ബോർഡിൽ കൂടെയുള്ള അവയുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ വെബ് സേവനങ്ങളും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തയാറാക്കി. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും 2021 മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2013ലെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിനു കീഴിലെ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അവരിപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ ഏത് പ്രദേശത്താണുള്ളതെന്നു പരിഗണിക്കാതെ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു പദ്ധതി.



നിലവിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബയോമെട്രിക്/ ആധാർ അധിഷ്ഠിത തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ന്യായവില കടകളിൽ ഇ–പോസ് യന്ത്രങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ ആർക്കും കടയിൽ പോയി റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റാം. ഇതിനായി റേഷൻ കാർഡ് / ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിരലടയാളം / കൃഷ്ണമണി സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ആധാർ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.



English Summary: 'One Nation, One Ration Card' Scheme Likely To Start Working Across India By 2021