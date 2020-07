ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണമെന്ന് സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു: പ്രിയങ്ക ക്യാംപ്‌

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിനോട് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ. തന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയോ കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.‌‌

തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് പൊതുവിൽ പറയണമെന്ന് സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകാതെ ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും സച്ചിൻ വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ നീക്കിയത്.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായി സംസാരിച്ച് മൂന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നത്. തിരിച്ചുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ പൈലറ്റ് വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സച്ചിൻ പ്രിയങ്കയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സോണിയയോടും രാഹുലിനോടും സംസാരിക്കാമെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു – പൈലറ്റിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസുമായി സൗഹൃദസംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയുകയെന്ന് പൈലറ്റ് പറഞ്ഞതായി വിവരമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ വാക്കുകൾ ഇനിയും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ചർച്ച നടത്താമെന്നും വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ തന്നെ പുറത്താക്കുകയും അയോഗ്യത നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അശോക് ഗെലോട്ട് തനിക്കെതിരെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ചയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ വിളിച്ചതായിട്ടാണു വിവരം.

