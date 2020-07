തിരുവനന്തപുരം∙ കൺസൽട്ടൻസി കമ്പനിയായ പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിന് (പിഡബ്ല്യുസി) സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ശുപാർശ നൽകിയത് ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. ഇതിനായി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ നൽകിയ കുറിപ്പ് പുറത്തായി. സർക്കാരിന്റെ റീബിൾഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായ ഇ–മൊബിലിറ്റി പോലുള്ള മെഗാ പദ്ധതികൾക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ഡോർ ഓഫിസ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാര്യക്ഷമതയില്ലെന്ന ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ പരാമർശം ഇതിനോടകം വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റുമാർക്ക് ഇത്തരം ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും ക്രിയാത്മകമായും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്താതിനാൽ പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഓഫിസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ജ്യോതിലാൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓഫിസിലെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളമാണ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺസൽട്ടൻസി കരാൽ നൽകുന്നതിന് ടെൻഡർ വേണ്ടെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കൺസൽട്ടൻസി കരാറിൽനിന്ന് പിഡബ്ല്യുസിയെ ഒഴിവാക്കാൻ ആലോചനയുള്ളതായി സൂചനയുണ്ട്. കമ്പനിയുമായി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി കരാര്‍ ഒപ്പിടുകയോ പണം കൈമാറുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ്‌‌ ഗതാഗതവകുപ്പിന്റ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

നേരത്തെ, പിഡബ്ല്യുസിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശ ധനംവകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചെന്നും ഫയലിൽ ഗതാഗതമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടാൽ ഇതു നടപ്പാക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നു സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാദം തള്ളുകയായിരുന്നു.

English Summary: Transport Secretary Recommendation for PWC to Start office at Secretariat