വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നും നടപടി വേണമെന്നും രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ യുഎസ് ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടെ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ബെയ്ജിങ്ങിലെ യുഎസ് എംബസി 2018 ൽ തന്നെ യുഎസ് വിദേശകാര്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് ബെയ്ജിങ്ങിലെ യുഎസ് എംബസി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഇന്റേണല്‍ കേബിള്‍ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നതായി വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റാണ് വാർത്ത നൽകിയത്.



മതിയായ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ അഭാവം വുഹാന്‍ വൈറസ് ലാബിലുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന് എംബസി നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമായ പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു. വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ചില യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടക്കം മുതൽ ആരോപിക്കാനിടയായതും ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണെന്നാണ് വാർത്ത.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നും ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതും ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വുഹാന്‍ ലാബില്‍ നിന്നാണ് വൈറസ് വന്നത് എന്ന ആരോപണം ചൈന നിഷേധിച്ചിരുന്നു.



2018 ൽ വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സന്ദർശിച്ച ബെയ്ജിങ്ങിലെ യുഎസ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വൈറോളജി ലാബിലെ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസ് വിദേശകാര്യവകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും കുറവ് പ്രകടമാണെന്നും ലാബിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



വവ്വാലുകളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത സാര്‍സ് കൊറോണ വൈറസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലാബുകളിൽ വിശദമായ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന തരം സാര്‍സ് കൊറോണ വൈറസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്നും ബെയ്ജിങ്ങിലെ യുഎസ് എംബസി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായ പരാമർശം ഉണ്ട്.



ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം നിയമയുദ്ധവുമായി വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് എംബസിയുടെ കേബിള്‍ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തായത്. കേബിൾ സന്ദേശത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് വൈറോളജി ലാബിൽ നിന്ന് ചോർന്നതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ സാധ്യത തള്ളുന്നില്ലെന്നും വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് പറയുന്നു.



കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈന മനഃപൂർവ്വം പുറത്തുവിട്ടു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും കേബിൾ സന്ദേശത്തിൽ ഇല്ലെന്നും അതിനാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും യുഎസിലെ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇൻഫക്ഷൻ ആന്‍ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡയറക്ടര്‍ ഇയാന്‍ ലിപ്കിന്‍ പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം വൈറോളജി ലാബുകളിലും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ അഭാവം ഉണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ കേബിൾ സന്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തി ചൈനയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നിലെന്നു പറയാനാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയുടെ ജൈവായുധമാണെന്ന് ‘വാഷിങ്ടന്‍ ടൈംസ്’ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഏറെ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ 2 ജീവശാസ്ത്ര ലാബുകളില്‍ ജൈവായുധ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം പണ്ടേയുണ്ടെങ്കിലും മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ ഇതിനു ശക്തി കൂടി. വൈറസ് ലാബില്‍ നിന്നു ചോര്‍ന്നതാകാമെന്ന വാദം ഉയര്‍ത്തിയത് ഇസ്രയേല്‍ ജൈവ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡാനി ഷോഹാമാണ്.



ജൈവായുധ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ അംഗമാണ് ചൈന. ഇതുവരെ ജൈവായുധങ്ങളൊന്നും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാല്‍ 1980 ല്‍ ചൈനയ്ക്ക് സജീവ ജൈവായുധ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. 2002 ല്‍ ഇറാനു ജൈവായുധം നല്‍കിയെന്നാരോപിച്ച് 3 ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ മേല്‍ യുഎസ് ഉപരോധമേര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ‍



എന്താണ് വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി



ചൈനയില്‍ വൈറസ് ശേഖരണത്തിന്റെ മുഖ്യകേന്ദ്രമായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 1,500ഓളം വ്യത്യസ്ത തരം വൈറസുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ബാങ്കാണിത്. എബോള പോലെ മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരാന്‍ കഴിയുന്ന അതീവഅപകടകാരികളായ ക്ലാസ്-4 വിഭാഗത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ (പി4) കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ലാബും ഇവിടെയുണ്ട്.



42 മില്യൻ ഡോളര്‍ ചെലവിട്ടു സജ്ജമാക്കിയ ലാബിന്റെ നിര്‍മാണം 2015-ലാണു പൂര്‍ത്തിയായത്. 2018 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. വുഹാന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രാന്തപ്രദേശത്തെ കാടുപിടിച്ച കുന്നിന്‍ചെരുവിലെ തടാകത്തിനു സമീപത്ത് ചതുരാകൃതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് 3000 ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള പി4 ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായിയായ എലൈന്‍ മെരിയക്‌സാണ് നിര്‍മാണത്തില്‍ കണ്‍സൽറ്റന്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. 2012-ല്‍ മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു പി3 ലാബും ഇവിടെയുണ്ട്.



English Summary: US Releases Internal Cable From 2018 On Concerns Over Wuhan Virus Lab