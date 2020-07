വിശ്വാസവോട്ട് അടുത്തയാഴ്ച?; ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ ഗെലോട്ട്, സമ്മർദത്തിൽ പൈലറ്റ്

ജയ്പുർ ∙ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച പ്രാദേശിക പാർട്ടിയുടെ എംഎൽഎമാർ വീണ്ടും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി സന്ദർശിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചു ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സന്ദർശനം എന്നാണ് ഗവർണറുടെ ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്ന ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം വർധിച്ചുവരുന്ന സാചര്യത്തിൽ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ പട്ടികയും 45 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗെലോട്ട് ഗവർണർക്കു കൈമാറിയെന്നാണ് സൂചന. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ വിശ്വാസം നേടിയാൽ പിന്നെ ആറു മാസത്തേക്ക് സർക്കാരിനു ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ല.

ആ സമയം കൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമത സ്വരങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്താനാകുമെന്നാണു ഗെലോട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിമതസ്വരം ഉയർത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബിടിപിയുടെ രണ്ട് എംഎൽഎമാർ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിൽ എത്തി.

ഗെലോട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ കൃത്യ എണ്ണം പുറത്തുവിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്ത് ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള കരുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയമസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയോ വിപ്പ് ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനും വിമത എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

പൈലറ്റും 18 വിമത എംഎൽഎമാരും ഉൾപ്പെടെ 107 പേരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. 200 അംഗ സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ 101 അംഗങ്ങളുടെയധികം പിന്തുണ ഗെലോട്ടിനുണ്ടെന്നും ഈ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഗവർണർക്കു കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അയോഗ്യതാ നോട്ടിസ് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയ പൈലറ്റിനെയും വിമത എംഎൽഎമാരെയും സമ്മർദത്തിലാക്കാനും നിയമസഭ വിളിച്ചുചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഗെലോട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

English Summary: Gehlot meets governor with MLAs’ list, floor test likely next week