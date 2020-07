പാക്ക് കാമുകിയെ കാണാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക്; ഗുജറാത്തിൽ യുവാവിനെ പിടികൂടി ബിഎസ്എഫ്

സൂറത്ത് ∙ കാമുകിയെ കാണാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടക്കാനെത്തിയ യുവാവിനെ പിടികൂടി ബിഎസ്എഫ്. 20കാരനായ സീഷൻ സിദ്ധിഖിയെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ബിഎസ്എഫ് പിടികൂടിയത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനുമതി ഇല്ലാതെ മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്ന കുറ്റവും നിരോധിത മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ച കുറ്റവും ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തി.

ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് – ഈസ്റ്റ് മേഖല പൊലീസാണു കേസെടുത്തത്. മൂന്നാംവർഷ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയായ സിദ്ധിഖി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉസ്മാനാബാദിൽനിന്ന് അഹമ്മദ്നഗറിലേക്ക് സൈക്കിളിലാണ് എത്തിയത്. ഇവിടെനിന്ന് കച്ചിലേക്ക് ബൈക്കും സംഘടിപ്പിച്ചു. കുറച്ചുമാസം മുമ്പ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും പരിചയപ്പെട്ട പാക്കിസ്ഥാനി പെൺകുട്ടിയുമായി ഇയാൾ പ്രണയത്തിലാകുകയായിരുന്നു.

ജൂലൈ 11ന് രാവിലെ 9.45ന് ഖാജാ നഗറിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇയാളെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഇന്ത്യ – പാക്ക് അതിർത്തിക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റർ അടുത്തായി ബിഎസ്എഫ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾക്ക് ബൈക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നതും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Man trying to enter Pak apprehended; Gujarat police lodge case for violation of lockdown rules, entering prohibited area