തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്നയാൾ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി താഹയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെയാണ് ബാർട്ടൻഹിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ മുകളിൽനിന്ന് ചാടി ഇയാൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ച മരിച്ചു. നേരത്തെ കോവിഡ് രോഗി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Man who attempted suicide while under observation for COVID-19 dies