കർണാടകയിലേക്കില്ല, വാർത്ത നിഷേധിച്ച് വിമതൻ; രാജസ്ഥാനിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു

ന്യൂ‍‍ഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെ ശക്തമായ കലാപമുയർത്തി സച്ചിൻ പൈലറ്റിനൊപ്പമുള്ള 18 എംഎൽഎമാർ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലേക്കു പോയെന്നുള്ള വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് വിമത എംഎൽഎ. ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തോടാണ് തങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്കു പോയിട്ടില്ലെന്നു എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ നിലവിൽ എംഎൽഎമാരെല്ലാം എവിടെയാണെന്നത് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ എംഎൽഎമാരെ കാണാതായിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഹരിയാനയിലെ മനേസറിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയിരുന്ന എംഎൽഎമാരെ രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിനെ സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കാണാന്‍ പറ്റിയില്ല.

ഗെലോട്ട് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ബിജെപിയിൽനിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയായ ഭൻവർ ലാൽ ശർമയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശർമയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എസ്ഒജി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ സംഘത്തെ ഹരിയാന പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പിന്നീട് എംഎൽഎമാരെ കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് വെറുംകയ്യോടെ തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

അതേസമയം, വിമത എംഎൽഎമാർ ഡൽഹിയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

English Summary: "No Way": Team Pilot MLA Denies Heading To Bengaluru, Location Unknown