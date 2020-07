ന്യൂഡൽഹി∙ മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സൈറ്റായ ട്വിറ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫോളോവേഴ്‌സിന്റെ എണ്ണം ആറ് കോടിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. 2009 ജനുവരിയിൽ ട്വിറ്ററിൽ ചേർന്ന മോദി 2,354 അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു ഫോളോവേഴ്‌സിന്റെ എണ്ണം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിനെ 3.7 കോടി പേർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിന് 4.5 കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സും ഉണ്ട്. 2015 ഏപ്രിലിൽ ട്വിറ്ററിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 1.5 കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ട്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി 267 അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ട്വിറ്ററിൽ 8.3 കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ട്. ട്രംപ് 46 അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു.

