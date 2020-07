‘യുദ്ധം കലകൊണ്ട് തന്നെ’; മൗനസമരത്തിൽ ചൈനയിലെ പ്രതിഷേധ ‘ശബ്ദ’മായി ബ്രദർ നട്ട്

ഷാങ്ഹായ് ∙ ബ്രദർ നട്ടിന്റെ ഈ മൗനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസം ചൈനയിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദം. ഒരു മാസത്തേയ്ക്ക് വായ്ക്ക് മെറ്റൽ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ‘പൂട്ട്’ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നട്ട്. ചൈനയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിനെതിരെയായിരുന്നു ബ്രദർ നട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയിലെ പ്രമുഖ ചിത്രകാരന്റെ ഈ സമരം. ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിനെതിരെയും നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതിനായി ‘404’ എന്ന് അച്ചടിച്ച പാക്കിങ് ടേപ്പ് വായ്ക്ക് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു. ജീവിത വെബ്‌പേജിൽ ഒരു ‘എറർ’ ഉം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം.

അക്രമം, സെൻസർഷിപ് പോലുള്ളവയോട് ഒരു കലാകാരൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നട്ടിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: ‘യുദ്ധം ചെയ്യുക, കലകൊണ്ട് തന്നെ.’ അനീതിയും സെന്‍സര്‍ഷിപ്പും അക്രമവും കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഈ മൗനസമരത്തിലൂടെ 39കാരനായ ബ്രദർ നട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഭിന്നാഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞുവരുകയാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടിയതോടെ ചൈനയില്‍ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു. എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ നിശബ്‍ദരാക്കുന്ന നയമാണ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്.

ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ്ങിനെ ഭരണകൂടം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 2019 ഡിസംബറിൽ വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത് ലീ വെൻലിയാങ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അപവാദ പ്രചാരണം ആരോപിച്ച് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം ഫെബ്രുവരിയിൽ ലീ വെൻലിയാങ്ങും കോവിഡിന് കീഴടങ്ങി.

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വായ്ക്ക് ചുറ്റും ‘404’ എന്ന് അച്ചടിച്ച ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ചിത്രകാരൻ ബ്രദർ നട്ട്. ചിത്രം: റോയിട്ടേഴ്സ്

ഇതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൻപ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നത്. ഇതോടെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വിലക്കിടാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ചില സമയങ്ങളിൽ തന്റെ ജോലി ഒരു എൻ‌ജി‌ഒയുടെയോ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെയോ ജോലിയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതായി ബ്രദർ നട്ട് പറയുന്നു. അവരുടേത് പോലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ നേരിടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

വായു മലിനീകരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാക്വം ക്ലീനര്‍ തള്ളിക്കൊണ്ട് ബ്രദര്‍ നട്ട് ബെയ്‍ജിങ് നഗരത്തിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബെയ്‍ജിങ് ഒളിംപിക്സിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ദീപശിഖാ റാലി നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് നട്ടിനെ പൊലീസ് 10 ദിവസം ജയിലിലടച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ‘മൗനസമരത്തിൽ’ ഇടയ്ക്ക് സ്വയം സംസാരിച്ചിരുന്നതായി നട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു. ‘കലയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അവ വിള്ളലുകളിൽ വളരുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ പോലെയാണ്, മാത്രമല്ല ഏറ്റവും നിരാശാജനകമായ സമയത്തു പോലും നമ്മളെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.’ – നട്ട് പറയുന്നു.

