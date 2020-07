ഹോങ്കോങ്ങിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു; സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതം

ഹോങ്കോങ്∙ പുതിയതായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 100 കേസുകളടക്കം ഹോങ്കോങ്ങിൽ കൊറോണ വൈറസ് അനിയന്ത്രിതമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഫിനാൻസ് ഹബ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫിനാൻസ് ഹബ്.

ജൂൺ അവസാനത്തോടെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കോവി‍ഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാരി ലാം പറഞ്ഞു.

108 പുതിയ കേസുകളാണ് ഞായറാഴ്ച റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് ഹബ്ബിൽ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളാണിത്. ഇതോടെ 1,886 പേർക്കാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണ്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാർ, ജിം, നൈറ്റ്ക്ലബ് എന്നിവ അടച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റസ്റ്ററന്റുകളിൽ ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. വീടുകളിലും പുറത്തും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവശ്യസർവീസ് ഒഴികെയുള്ളവർ വീട്ടിൽനിന്നു ജോലി ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Coronavirus Situation Critical, Out Of Control, Says Hong Kong Leader