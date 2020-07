ലണ്ടന്‍ ∙ ലോകത്തെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ദിനംപ്രതി വ്യാപിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍. പരീക്ഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും സെപ്റ്റംബറോടെ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും മരുന്നു ട്രയലിന് അനുമതി നല്‍കിയ ബെര്‍ക്ക്‌ഷെയര്‍ റിസര്‍ച്ച് എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ഡേവിഡ് കാര്‍പ്പെന്റര്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമാകും വാക്‌സിന്‍ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓക്‌സ്ഫഡിലെ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ലാന്‍സെറ്റ് വൈദ്യമാസിക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃത്യമായ തീയതി പറയാനാവില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷണ പുരോഗതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നു ഡേവിഡ് കാര്‍പ്പെന്റര്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍വകലാശാലയിലെ ജെന്നര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണം ബ്രിട്ടിഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്. സിഎച്ച്എഡിഓക്‌സ്1 എന്‍കോവ്19 എന്നാണ് വാക്‌സിനു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ഔഷധ കമ്പനിയായ അസ്ട്രസെനക്കയുമായി ചേര്‍ന്നാണു മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലില്‍നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം അപകടകാരിയായ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഇരട്ട സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ വാക്‌സിനു കഴിയുമെന്നാണ് ഓക്‌സ്ഫഡ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. വാക്‌സിന്‍ ഡോസ് നല്‍കിയ വൊളന്റിയര്‍മാരുടെ രക്തസാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍നിന്ന് ആന്റിബോഡി ഉത്പാദനത്തിനു ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന 'കില്ലര്‍ ടി സെല്ലുകളുടെ' സാന്നിധ്യം കൂടി ഉറപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികള്‍ കുറച്ചുനാളുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇല്ലാതായാലും ടി സെല്ലുകള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ പഠനങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു. സുപ്രധാനമായ ഘട്ടമാണിതെന്നും ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആളുകളെ സുരക്ഷിതരാക്കാന്‍ വാക്‌സിനു കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 18 - 65 പ്രായപരിധിയിലുള്ള 1000 പേരിലാണു വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിച്ചത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 18 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരിലും 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലുമാണു മരുന്നു പരീക്ഷിച്ചത്.

