ന്യൂഡൽഹി∙ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നഗരം മുങ്ങി ജനജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായതിനു പിന്നാലെയാണു വിമർശനവുമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട സമയമിതല്ലെന്ന മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ പ്രതിരോധം തീർത്തു. വെള്ളക്കെട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയും 2 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കാനുള്ള ജോലികൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



‘സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലിക്കാരെല്ലാം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ തീർക്കേണ്ട സമയമല്ലിത്’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിന്റോ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഏജൻസികളെ ബന്ധപ്പെട്ടതായും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. ‘ഡൽഹി സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കാലത്തോളം ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും’– നോർത്ത് ഡൽഹി മേയർ ജയ് പ്രകാശ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു.

മഴയെ തുടർന്നു രൂപപ്പെട്ട ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

എന്നാൽ കോർപറേഷനുകളെ വിമർശിച്ച് എഎപി ദേശീയ വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് സിങ് രംഗത്തെത്തി. ‘അഴുക്കുചാലുകൾ ശുചീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല കോർപറേഷനുകൾക്കാണ്. അവരത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ മൂന്നു കോർപറേഷനുകളും ഭരിക്കുന്നതു ബിജെപിയാണ്.

ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കടപുഴകിയ മരം കനത്തമഴയിൽ തകർന്ന കുടിലിന് സമീപം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ചിത്രം: പിടിഐ റിങ് റോഡിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പൊലീസ് വാഹനത്തോടൊപ്പം ഓടുന്ന കുട്ടി. ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചിത്രം : മനോരമ

English Summary: Delhi rains: Not the time for blame game, says Arvind Kejriwal after BJP slams AAP govt over water-logging