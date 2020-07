കെഎഎസ്: ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കിയത് നിയമവിരുദ്ധം

കൊച്ചി∙ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് പരീക്ഷയുടെ (കെഎഎസ്) അപേക്ഷാ നടപടികളിൽനിന്ന് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി. എന്നാൽ, പിഎസ്‌സി, നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഓഫിസ് എന്നിവടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ അപേക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കെഎഎസിനു ബാധകമായ ചട്ടപ്രകാരം സ്ട്രീം 1, 2 (നോൺ ഗസറ്റഡ്, ഗസറ്റഡ്) നിയമന നടപടികൾ സർക്കാർ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായാണു നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല.

അതേസമയം, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള അധ്യാപകർക്കു സ്ട്രീം–2ൽ അപേക്ഷിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ സ്ട്രീം–3ൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതു വിവേചനപരമാണെന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: The exclusion of gazetted higher secondary teachers from KAS exam is illegal, Says High Court