സ്വർണക്കടത്ത്, കൺസൽറ്റൻസി, കരാർ കുരുക്ക്; എൽഡിഎഫ് യോഗം അടുത്തയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസുൾപ്പെടെ സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി യോഗം അടുത്തയാഴ്ച വിളിക്കാന്‍ തീരുമാനം. സ്വര്‍ണക്കടത്ത്, പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. സിപിഎം –സിപിഐ ആശയവിനിമയത്തെ തുടര്‍ന്നാണു തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ശനിയാഴ്ചത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

കള്ളക്കടത്തു കേസ് പ്രതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചതു വഴി സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ‘പോസ്റ്റ്മോർട്ട’ത്തിന് ഇരുപാർട്ടികളും നിലവിൽ മുതിരുന്നതായി സൂചനയില്ല. അതേസമയം സ്പ്രിൻക്ലർ വിവാദവേളയിൽ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം കാനം ഓർമിപ്പിച്ചതായാണു വിവരം. കൺസൽറ്റൻസി, കരാർ നിയമനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



മറ്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഒരുമിച്ചു നീങ്ങണമെന്ന വികാരമാണു സിപിഎം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഭരണപക്ഷത്തു തന്നെ വിള്ളലായാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനു സാഹചര്യം കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുമെന്ന അഭിപ്രായത്തോടു സിപിഐ യോജിച്ചു. കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങളായി എൽഡിഎഫ് ചേർന്നിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസപ്രമേയം സഭയിൽ നേരിടാമെന്ന ധാരണയാണ് ഇരുപാർട്ടികളും പങ്കുവച്ചത്. ഇതിനിടെ, വിവാദങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിലപാടു വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കത്തയച്ചു.



English Summary: Kerala gold smuggling case row- LDF meeting likely to held on next week