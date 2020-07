തിരുവനന്തപുരം മെഡി. കോളജില്‍ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ്; 150 പേർ ക്വാറന്റീനിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ 14 രോഗികള്‍ക്കും പത്തിലേറെ കൂട്ടിരിപ്പുകാര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 19–ാം വാര്‍ഡില്‍ ചികിത്സയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗിക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നവര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ 17, 18, 19 വാര്‍ഡുകള്‍ അടച്ചു. ഏഴു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 20 ജീവക്കാര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. 40 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 150 ലേറെ ജീവനക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്.



English Summary: More than 150 medical staffs of Thiruvananthapuram Medical College under COVID observation