ജയ്പൂർ ∙ രാജസ്ഥാൻ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. ‘ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ ആറു മാസമായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ ആരും തയാറായില്ല. ഇത്ര നിഷ്കളങ്ക മുഖമുള്ള, ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, രാജ്യത്തുടനീളം മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിപ്പിനിടയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല.’ – ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

‘പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ മാറ്റണമെന്ന് ഏഴു വർഷമായി ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടാത്ത ഏക സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉപയോഗശൂന്യനും നിഷ്‌ക്രിയനുമാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യം മാനിച്ച് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല.’ – ഗെലോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

