‘കോവിഡിലേക്കു ശ്രദ്ധ മാറി, ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചു’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിലും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തർക്ക വിഷയങ്ങളിലും ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളുന്ന നാഷനൽ ഡിഫൻസ് ഓതറൈസേഷൻ ആക്ടിന് (എൻഡിഎഎ) യുഎസിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിൽ അംഗീകാരം. നിയമം ഐകകണ്ഠ്യേനെയാണ് പാസായത്.

കോൺഗ്രസ് അംഗം സ്റ്റീവ് ചാബോട്ടിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ – അമേരിക്കൻ അംഗമായ അമി ബേറയും ചേർന്നാണ് എൻഡിഎഎയിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആക്ടിൽ പറയുന്നു. യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖ, ദക്ഷിണ ചൈനാ ചടൽ, സെൻകാകു ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന ചൈനയുടെ നിലപാട് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണെന്നു നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആശങ്കകളിലേക്കു ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിച്ചതെന്നും ഇതേ നിലപാടാണ് ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലും ചൈന പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.

