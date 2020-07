കോഴിക്കോട്∙ ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എൻആർഎച്ച്എം താൽക്കാലിക ഡോക്ടർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിവാഹാവശ്യാർത്ഥം ഈ മാസം നാലാം തീയതി മുതൽ അവധിയിലായിരുന്നു. കണ്ണൂർ പാറക്കടവിൽ വച്ച് നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. ഡോക്ടർ അവധിയിലായതിനാൽ ആശങ്കപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

English Summary: Covid confirmed for doctor who are working in Beach General Hospital, Kozhikode