‘ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടു തവണ പിതാവിന്റെ മരണം; കൈമാറിയത് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം’

അമൃത്സർ ∙ ആറു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടു തവണ പിതാവ് മരിച്ചെന്നു മക്കളോട് പറയുകയും സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറുകയും ചെയ്ത് പഞ്ചാബിലെ ഗുരു നാനാക് ദേവ് ആശുപത്രി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ മറുപടി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നാളെ മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിവേക് പുരി നിർദേശിച്ചു. ഹോഷിയാർപുരിൽനിന്നുള്ള കുടുംബത്തോടാണു പിതാവ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറിയത്. പിതാവ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സഹോദരങ്ങളായ ഗുർചരൺജിത് സിങ്ങും ദൽബിർ സിങ്ങുമാണു ഹർജി നൽകിയത്. കോവി‍ഡ് പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടർന്നു പിതാവ് എസ്.പ്രിതം സിങ്ങിനെ (90) ജൂലൈ 2ന് ഹോഷിയാർപുരിലെ റായത് ബഹാര സർവകലാശാലയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കൊറോണ ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ജൂലൈ 5ന് മകൻ ദൽബിർ സിങ്ങിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ രണ്ടുപേരെയും ഗുരു നാനാക് ദേവ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു.

ഒരേ വാർഡിലാണ് രണ്ടുപേരെയും കിടത്തിയത്. പിതാവിന്റെ അവസ്ഥ അതീവമോശമായപ്പോൾ ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റി. പിതാവ് ജൂലൈ 11ന് മരിച്ചെന്ന് ദൽബീറിനോട് ജൂലൈ 13ന് ആശുപത്രി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആ വാർത്ത തെറ്റായിരുന്നു. പ്രിതം സിങ് ജീവനോടെയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായി. ഇതേത്തുടർന്ന് തർക്കമുണ്ടാക്കിയ ദൽബിർ സിങ്ങിനെ അന്നുതന്നെ പരിശോധനയൊന്നും കൂടാതെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പിന്നീട്, ജൂലൈ 17ന് രാത്രി 11ന് പിതാവ് മരിച്ചതായി 18ന് കുടുംബത്തെ ആശുപത്രി അറിയിച്ചു.

മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടിയപ്പോഴാണ് അത് അമൃത്സറിലെ ദാംഗഞ്ച് മേഖലയിലുള്ള പദ്മ(37)യുടേതാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. പദ്മയുടെയും പ്രീതം സിങ്ങിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിക്കു മാറിപ്പോയതാണെന്നാണു കരുതുന്നത്. പദ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മൃതദേഹത്തിന്റെ മുഖം നോക്കാതെ ശനിയാഴ്ച സംസ്കാരം നടത്തി. എന്നാൽ പ്രീതം സിങ്ങിന്റെ കുടുംബം അവസാനമായി ഒരു വട്ടം കൂടി മുഖം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

English Summary: HC issues notice to Punjab govt seeking reply: Twice in a week, hospital tells duo their father died of Covid, then hands over a woman’s body

( കോവിഡിനെതിരെ വേണ്ടത് കരുതലും ജാഗ്രതയും: അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാം. പൊതുവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കാം, മാസ്കും കൈ കഴുകലും ശീലമാക്കാം, മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാം. ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 ൽ ബന്ധപ്പെടാം.)