ഉയരവും തണുപ്പും പ്രശ്നമല്ല, ഇരുട്ടിലും കാട്ടിലും കണ്ണെത്തും; ഇത് ‘ഭാരത് ഡ്രോൺ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുമായി സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് അത്യാധുനിക തദ്ദേശീയ ഡ്രോൺ നിർമിച്ച് ഇന്ത്യ. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ, വികസന കേന്ദ്രം (ഡിആർഡിഒ) ആണ് ഭാരത് എന്ന പേരിൽ ഡ്രോൺ നിർമിച്ച് സേനയ്ക്കു കൈമാറിയത്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഭാരത് ഡ്രോൺ, കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഉടനീളം കർമനിരതമായിരിക്കും.

ഡിആർഡിഒയുടെ ഛണ്ഡിഗഡ് ലാബിലാണ് ഡ്രോൺ വികസിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും അനായാസവുമായി ചലിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ നിരീക്ഷണ ഡ്രോൺ ആണിതെന്നു ഡിആർഡിഒ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏതു പ്രദേശത്തും കൃത്യതയാർന്ന നിരീക്ഷണത്തിനും വിവരശേഖരണത്തിനും ഈ ഡ്രോണുകൾ സഹായിക്കും.



നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്– എഐ) സഹായത്തോടെ സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാകും. തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശത്തും നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രോൺ, ഏതു മോശം കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. റിയൽ ടൈം വിഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ, നൂതന രാത്രിക്കാഴ്‍ചാ സംവിധാനം, കൊടുങ്കാട്ടിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷി എന്നിവ ഭാരത് ഡ്രോണിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.



English Summary: Indian Army gets 'Bharat' drones for accurate surveillance along China border