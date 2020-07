കോവിഡ് പേടി; ഭാര്യയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ‘ചാരനെ’ നിർത്തി, ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

സൂറത്ത് ∙ ഭാര്യയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചാരനെ ഏർപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്. ഭാര്യയും മക്കളും കോവിഡ് കാലത്ത് എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയാനാണ് ഭർത്താവ് ഫൂഡ് ഡെലിവറി ജീവനക്കാരനെ ചാരനാക്കിയത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ് സംഭവം. ഡെലിവറി ബോയിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയതോടെയാണ് ചാരവൃത്തി പുറത്തറിഞ്ഞത്.

സ്വർണ-വജ്ര വ്യാപാരി അപൂർവ മണ്ഡലാണ് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഭർത്താവിൽനിന്നു മാറി സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യ, മക്കളുമായി പുറത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കലായിരുന്നു ഫൂഡ് ഡെലിവറി ജീവനക്കാരനായ യുവാവിന്റെ ജോലി. മണിക്കൂറിന് 400 രൂപയായിരുന്നു കൂലി. ജൂലായ് 16ന് ഇയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ട യുവതിയും പിതാവും പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

‌ചോദ്യംചെയ്യലിലാണ് കഥ പുറത്തായത്. തുടർന്ന് മണ്ഡലിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലത്തു മക്കൾക്ക് രോഗം വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നു ഭാര്യയുടെ കുടുംബം മക്കളെ കാണാൻ അനുവദിക്കാറില്ലെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. 2002-ലായിരുന്നു വിവാഹം. 2016-ൽ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു മാറി. വിവാഹമോചന കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

English Summary: Surat: Jeweller held for snooping on his wife