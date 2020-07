സച്ചിന്റെ ‘രാഷ്ട്രീയ വിധി’ വെള്ളിയാഴ്ച; വിമതർക്കെതിരെ നടപടിയരുത്: ഹൈക്കോടതി

ജയ്പുർ ∙ കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 വിമത എംഎൽഎമാരും നൽകിയ കേസിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും. അതുവരെ വിമതർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കരുതെന്നു കോടതി സ്പീക്കറോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെയുള്ള പോരിൽ അടുത്ത തീരുമാനത്തിനു സച്ചിൻ പൈലറ്റിനു മൂന്നു ദിവസംകൂടി നീട്ടിക്കിട്ടി.

പാർട്ടി നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു വിമത എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽനിന്നു രണ്ടു തവണ വിട്ടുനിന്നു എന്നു കാണിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് മഹേഷ് ജോഷിയാണ് സ്പീക്കർക്കു പരാതി നൽകിയത്. കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പരാതി. ഇതിലാണു സ്പീക്കർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൈലറ്റിന്റെയും സ്പീക്കറുടെയും അഭിഭാഷകർ വാദം പൂർത്തിയാക്കി. സച്ചിനുവേണ്ടി മുകുൾ റോഹ്തഗി, ചീഫ് വിപ്പ് മഹേഷ് ജോഷിക്കു വേണ്ടി ദേവദത്ത് കാമത്ത് എന്നിവരാണ് വാദിച്ചത്. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുക മാത്രമാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും സ്പീക്കർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് മനു സിങ്‍വി നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. പരാതി അനവസരത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്നും പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്നടക്കം വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണു നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകാൻ കുറഞ്ഞത് എഴു ദിവസം കൊടുക്കണമെന്നിരിക്കെ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ മൂന്നു ദിവസം മാത്രം നൽകിയ സ്പീക്കറുടെ നടപടി സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണെന്നു സച്ചിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുകുൾ റോഹ്തഗി വാദിച്ചു. സ്പീക്കർ സ്വതന്ത്രമായ മനസോടെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണിത്. എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി മാറുകയോ വിപ്പ് ലംഘിച്ച് വോട്ടു ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഭരണഘടനയുടെ 226–ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ കേസിൽ ഇടപെടുന്നതിനു അധികാരമുണ്ട്. സ്പീക്കർ തീരുമാനം എടുത്തില്ല എന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തടസമല്ല. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുകയും നോട്ടിസ് നൽകാനുള്ള സ്പീക്കറുടെ നടപടി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും റോഹ്തഗി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്നതും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെന്നു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ദേവദത്ത് കാമത്ത് പറഞ്ഞു.

സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ

സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഹരിയാന, ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഹരിയാന ഡിജിപിയോടും ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണറോടും സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ ഡിജിപി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് ആണ് കത്തയച്ചത്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തും വിമത എംഎൽഎ ഭൻവർലാൽ ശർമയും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ശര്‍മയെത്തേടി രണ്ടു തവണ രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് ഹരിയാനയിൽ വിമത എംഎൽഎമാർ തങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ എത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശബ്ദരേഖ വ്യാജമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി ഷെഖാവത്ത് അതിന്റെ ആധികാരികത തെളിയിച്ചാൽ കേസുമായി സഹകരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം കൊറോണയോടു പൊരുതേണ്ട സമയത്ത് അന്താക്ഷരി കളിക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവർക്കു ഭക്ഷണം എത്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുകയുമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഭരണകക്ഷിയെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഷെഖാവത്ത് ട്വിറ്ററിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അനുമതിയില്ലാതെ സിബിഐ ഇടപെടലിന് വിലക്ക്

ചുരുവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സ്പെഷൽ ഓഫിസർ ദേവാറാം സെയ്നിയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു. കേസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സാദുൽപൂർ എംഎൽഎയും മുൻ കായിക താരവുമായ കൃഷ്ണ പൂനിയയെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്കൂറോളം സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വിഷ്ണുദത്ത് വിഷ്ണോയ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യക്കു പ്രേരണയായത് എംഎൽഎ ആയ പൂനിയയുടെ ഇടപെടലുകളാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർതന്നെയാണ് ഈ കേസ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനായി കൈമാറിയത്. എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെ ഗെലോട്ട് പക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന പൂനിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സിബിഐയുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും സംശയം ഉയർന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകളിൽ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ സിബിഐ ഇടപെടുന്നതു വിലക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെ ജോധേപുർ നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ ചെയർമാനും അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ അടുപ്പക്കാരനുമായ കമൽ മേത്തയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് നടത്തി. ജോധ്പുർ, ജയ്പുർ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലായുള്ള 12.98 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വ്യാജ ഡിഗ്രി നൽകി പണം സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണു നടപടി.

English Summary : Order on Sachin Pilot, rebels’ plea on July 24, Rajasthan speaker asked to wait