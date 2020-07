പീഡനം എട്ടാംക്ലാസ് മുതൽ; മാതാവിനും പങ്ക്: കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും

കാസര്‍കോട്∙ എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ പിതാവ് നിരന്തരം ലൈംഗീകമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് കാസര്‍കോട് പീഡനത്തിനിരയായ പതിനാറുകാരി. കേസിൽ മദ്രസാ അധ്യാപകനായ പിതാവടക്കം നാല് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.



കാസര്‍കോട് തൈക്കടപ്പുറത്താണ് പതിനാറുകാരി ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായത്. പിതാവിനു പുറമെ പതിനെട്ടുകാരനുള്‍പ്പടെ സമീപവാസികളായ മൂന്നു യുവാക്കളെ നീലേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.നീലേശ്വരം സ്വദേശികളായ റിയാസ്, മുഹമ്മദലി, പുഞ്ചാവി സ്വദേശി ഇജാസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാവിനേയും കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്തു. പീഡനത്തിന് കൂട്ടു നിന്നതിനാണ് കേസ്. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഗര്‍ഭിണിയായ പെണ്‍കുട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയയായി. ഇതോടെയാണ് വര്‍ഷങ്ങളായി കുട്ടി ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നെന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. അമ്മാവന്മാരുള്‍പ്പെടെയുളള ബന്ധുക്കളുടെ ഇടപെടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ നിലേശ്വരം സിഐയ്ക്ക് കുട്ടി പരാതി നല്‍കി. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നേരത്തേയും പോക്സോ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



പ്രണയം നടിച്ച് കൂടുതല്‍ പേര്‍ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. കര്‍ണാടകയിലെ മടിക്കേരിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതായും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മാതാവാണ് കുട്ടിയെ മടിക്കേരിയില്‍ എത്തിച്ചതെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് പീഡനത്തിന് കൂട്ടു നിന്നെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി അമ്മയെ കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്ത്.



പിതാവുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന വിവരം അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റിലായവര്‍ തന്നെയാണോ മടിക്കേരിയില്‍ വച്ച് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. അതേസമയം നിയമവിരുദ്ധമായി ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കെതിരെയും ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുക്കും.



