രാജ്യത്തു ഭയത്തിന്റെ വാഴ്ച; കേന്ദ്രത്തിന് ബംഗാളിലെ ജനം മറുപടി നൽകും: മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ അടുത്ത വർഷത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിട്ട് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ അവഗണിച്ചതായും ബംഗാളിലെ ജനം ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും മമത പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള ഭയത്തിന്റെ വാഴ്ച കാരണം ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി തോൽവി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മമത ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ‘2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ ബംഗാളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കും. തൃണമൂൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഒരു പുതിയ ദിശ കാണിക്കും’ – അവർ പറഞ്ഞു.

