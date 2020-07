ഡിഎംകെയെ ഹിന്ദുവിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം: സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙ ഡിഎംകെയെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ചില സംഘങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായവരെ ഡിഎംകെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു കൂട്ടർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ജയിക്കുന്നത് തടയാനും മെ‍ഡിക്കൽ സീറ്റുകളിൽ ഒബിസി വിഭാഗത്തിന് സംവരണം നീക്കിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് മറയ്ക്കാനുമാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. മുരുകനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച കറുപ്പാർ കൂട്ടത്തെ ഡിഎംകെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: Some are trying to paint DMK as Hindu enemy: Stalin