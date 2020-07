സ്വപ്നയുടെയും സന്ദീപിന്റെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി

കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും എൻഐഎ കോടതി നാലു ദിവസത്തേക്കു കൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകി. ഇരുവരുടെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചതോടെയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇരുവരെയും വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇവരുടെ ജാമ്യഹർജിയും അന്നുതന്നെ പരിഗണിക്കും.

സരിത്തിനെ ജയിലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എൻഐഎ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ എൻഐഎ അന്വേഷണ സംഘം സരിത്തിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പു തുടരുകയാണ്.

