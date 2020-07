സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് റാം അവധേഷ് സിങ് അന്തരിച്ചു

പട്ന ∙ ബിഹാറിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ എംപിയുമായ റാം അവധേഷ് സിങ് (83) അന്തരിച്ചു. പിന്നാക്ക സംവരണം ശുപാർശ ചെയ്ത മണ്ഡൽ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

റാം മനോഹർ ലോഹ്യയുടെ അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്ന റാം അവധേഷ് സിങ് ‘77ൽ ബിഹാറിലെ ബിക്രംഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ലോക്സഭയിലെത്തി. ‘86ൽ രാജ്യസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനതാദൾ (എസ്) ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ അദ്ദേഹം മുൻപു സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ജനതാ പാർട്ടി, ലോക്ദൾ കക്ഷികളിൽ നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Veteran socialist leader and former MP Ram Awadesh Singh passes away