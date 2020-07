കോവിഡിന്റെ ഉദ്ഭവം: അന്വേഷണത്തിന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ ചൈനയിൽ

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവകേന്ദ്രമെന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ആരോപിക്കുന്നതിനിടെ അന്വേഷണവുമായി ലോകാരോഗ്യസംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ ബെയ്ജിങ്ങില്‍. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ മാസങ്ങളെടുത്തേക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍.



പരിശോധനയ്ക്കായി ചൈനയിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനില്‍ ഇരുന്ന ആവശ്യമായ അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടത്താനാണ് ഇവര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു നാട്ടില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ചൈനയുടെ പ്രവര്‍ത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ബഹുമാനവും നല്‍കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അടിയന്തര സഹായസംഘത്തലവന്‍ മൈക് റയാന്‍ പറഞ്ഞു. ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ മുഴുവന്‍ പേരും എത്തുന്നതിനായി ആഴ്ചകളെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വിമര്‍ശനം നേരിടേണ്ടിവന്നതോടെയാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറായത്. ഡിസംബറില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നതില്‍ ചൈന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം.

വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചൈനയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചൈന നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ചൈനയില്‍ നിന്നല്ല മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആകാം വൈറസ് വന്നതെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവര്‍.



