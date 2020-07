ബെയ്ജിങ്∙ യുഎസും ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം മൂര്‍ച്ഛിക്കുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിലെ ചൈനീസ് കോണ്‍സുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ചൈന അറിയിച്ചു. നയതന്ത്രബന്ധം വഷളാക്കാന്‍ പാകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രകോപനമാണിതെന്ന് ചൈന പ്രതികരിച്ചു. കൊറോണ വ്യാപനം, ഹോങ്കോങ് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം, ദക്ഷിണാ ചൈനാ കടല്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അഭിപ്രായഭിന്നതയാണ് കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.

തെറ്റായ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി ചൈന അറിയിച്ചു. അതുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ തക്കതായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കോണ്‍സുലേറ്റ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അറിയിച്ചതെന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് വാങ് വെന്‍ബിന്‍ പറഞ്ഞു.

യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രകോപനമാണിത്. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷ കോണ്‍സുലേറ്റ് ധാരണകളുടെയും ലംഘനമാണിത്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത്. നീതിരഹിതമായ നടപടി യുഎസ്-ചൈന ബന്ധം അട്ടിമറിക്കുമെന്നും വാങ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കോണ്‍സുലേറ്റ് കെട്ടിടത്തിനു പുറത്തു ചില രേഖകള്‍ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും രംഗത്തെത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പുക കണ്ടാണ് എത്തിയതെന്നും കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഹൂസ്റ്റണ്‍ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

