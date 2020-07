രോഗികൾക്കൊപ്പം പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് നൃത്തംചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ; ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗികൾക്കൊപ്പം നൃത്തംചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ. ഡൽഹി അക്ഷർധാം പ്രദേശത്തെ ഒരു കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്കൊപ്പമാണ് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ നൃത്തം ചവിട്ടിയത്. രോഗികൾക്കൊപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്ന ‍ഡോക്ടർമാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നൃത്ത വിഡിയോയും വൈറലാകുന്നത്.

ഒരേസമയം ഇന്ത്യൻ, പാശ്ചാത്ത്യ ചുവടുകളാണ് ഡ‍ോക്ടർമാർ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൃത്തത്തിനിടെ ചികിത്സയിലുള്ള ഒരു യുവതിയുടെ കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ സഹായിക്കുന്നതും കാണാം. ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, കാൻപുർ, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് നേരത്തെയും ഇത്തരം വിഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

രോഗികളുടേയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടേയും സമ്മർദം ഒരുപോലെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻവരവേൽപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും തമിഴ്നാടിനും ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി. ബുധനാഴ്ച 1324 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1.25 ലക്ഷമായി.

English Summary: Doctors Dance With Patients At Covid Care Centre In Delhi's Akshardham