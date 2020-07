ആദ്യ വാക്സിൻ ചൈന വികസിപ്പിച്ചാൽ യുഎസ് സഹകരിക്കുമോ? ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ചൈന ആദ്യം നിർമിച്ചാൽ യുഎസ് ചൈനയുമായി സഹകരിക്കുമോ? മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യുഎസിന് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ആരുമായും ചേർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തയാറാണെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ മറുപടി. കോവിഡ് മരുന്ന്, വാക്സിൻ വികസനത്തിൽ യുഎസ് മികച്ച പുരോഗതിയാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

യുഎസ് വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ എത്തുമെന്നും വിതരണത്തിന് യുഎസ് സൈന്യം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ കമ്പനി മൊഡേണയുടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം വിജയകരമായതായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുത്തിവയ്പെടുത്ത 18 – 55 വയസ്സുകാരായ 45 പേരിൽ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. എംആർഎൻഎ–1273 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ചെറിയ പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാക്കിയതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ചൈന വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡ്–19 വാക്സിൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നും കുത്തിവയ്പെടുത്തവർ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെയും വാക്സിനേഷനു ശേഷം കൊറോണ വൈറസുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ 508 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഉയർന്ന ഡോസ് നൽകിയവരിൽ 95 ശതമാനവും കുറഞ്ഞ ഡോസ് നൽകിയവരിൽ 91 ശതമാനവും പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിച്ചു.

ലോകത്താകെ കൊറോണ വൈറസ് പടർത്തിയതിനു പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്നാണ് യുഎസ് ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് കോവിഡ് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ‘ചൈനീസ് വൈറസ്’ എന്നാണ് ട്രംപ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വൈറസ് ബാധ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിന് ചൈനയെ സഹായിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

